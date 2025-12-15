Raffaella Fico riapre il suo cuore condividendo parole profonde e strazianti dopo la perdita del suo bambino. Solo poche settimane fa, la showgirl appariva sorridente e serena, ma ora si confronta con un dolore intenso, aprendo uno spiraglio sulla sua sofferenza e sul percorso di lutto che sta attraversando.

© Thesocialpost.it - “Piccolo leoncino mio…”. Raffaella Fico rompe il silenzio dopo la perdita del figlio: parole strazianti

Solo poche settimane fa Raffaella Fico si mostrava sorridente e serena negli studi di Silvia Toffanin, raccontando al pubblico uno dei momenti più felici della sua vita. Ospite del programma televisivo, la showgirl aveva annunciato di essere in attesa di un bambino, condividendo l’entusiasmo per la relazione con Armando Izzo, difensore del Monza, e per un futuro che sembrava finalmente luminoso. Durante l’intervista, Raffaella Fico aveva parlato con grande emozione di una gravidanza desiderata, spiegando come questa seconda esperienza le apparisse completamente nuova. Nonostante fosse già madre, aveva raccontato di sentirsi come alla prima volta, sorpresa e felice di ogni cambiamento, vivendo l’attesa come una scoperta quotidiana fatta di amore e progettualità condivisa. Thesocialpost.it

Raffaella Fico rompe il silenzio dopo la drammatica notizia della perdita del suo bimbo: “Vola alto piccolo mio” - E' di poche ore fa la triste notizia che annunciava che la gravidanza di Raffaella Fico e Armando Izzo non è andata a buon fine. isaechia.it