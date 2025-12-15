Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di giovani, chiamati maranza, durante un episodio che ha coinvolto schiaffi, spinte e furto. L'aggressione è avvenuta dopo che il ragazzo aveva rifiutato di consegnare la sigaretta elettronica e alcuni euro, lasciandolo ferito e senza beni.

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiato dai maranza a 17 anni. Schiaffi per la sigaretta elettronica: "Mi hanno svuotato il portafogli"

Schiaffi e spinte, la maglietta strappata, dopo avergli rubato la sigaretta elettronica e pochi euro contenuti nel portafogli. Due maranza derubano un 17enne e si danno alla fuga. La vittima, però, non si dà per vinta e chiama i carabinieri, che grazie alle telecamere dell’autobus, rintracciano i due coetanei, responsabili della razzia. I militari, quindi, li accusano di appropriazione indebita, furto, percosse e danneggiamento. È accaduto nelle settimane scorse, ma le indagini si sono concluse soltanto ultimamente. Ma ecco i fatti. Un studente di 17 anni era salito a bordo dell’autobus che, come ogni giorno, lo accompagna da casa fino al centro di Ferrara per poter frequentare le lezioni scolastiche. Ilrestodelcarlino.it

Passa davanti ad un Maranza mentre scatta una foto: diverbio in metro

Picchiato dai maranza a 17 anni. Schiaffi per la sigaretta elettronica: "Mi hanno svuotato il portafogli" - Le telecamere dell’autobus hanno incastrato i malviventi che sono stati denunciati dai carabini ... msn.com