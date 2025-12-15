Picchiata a sangue durante l’arresto la Nobel iraniana Narges Mohammadi è stata ricoverata due volte

Narges Mohammadi, Nobel per la Pace nel 2023, è stata vittima di violenze durante un arresto in Iran. Dopo essere stata picchiata a sangue dagli agenti del regime, è stata ricoverata due volte presso il pronto soccorso. L'episodio evidenzia la crescente repressione subita dagli attivisti e le tensioni nel paese.

È finita al pronto soccorso per le botte ricevute dagli agenti del regime iraniano la Nobel per la Pace nel 2023 N arges Mohammadi. La donna, 53 anni, simbolo della resistenza agli ayatollah e icona delle protesta anti-velo, è stata arrestata lo scorso 12 dicembre città nord-orientale di Mashhad durante la cerimonia per la morte dell'avvocato Khosrow Alikordi. Insieme a lei sono stati arrestati altri attivisti. È stata la famiglia di Mohammadi a denunciare il ricovero dopo le percosse. La dissidente ha telefonato ai suoi familiari domenica sera, come scrive su X la fondazione che porta il suo nome.