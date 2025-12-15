Pestato in pieno giorno nel centro di Catenanuova 57enne muore a Catania | un giovane accusato di omicidio
Un uomo di 57 anni è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato brutalmente aggredito nel centro di Catenanuova. Salvatore De Luca, residente nel comune ennese, è stato vittima di un violento pestaggio da parte di un giovane di 23 anni, ora accusato di omicidio.
E’ morto nel reparto di rianimazione dell’ ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, un 57enne di Catenanuova (Enna), sposato e padre di un figlio, picchiato da un ventitreenne del luogo. Il pestaggio in pieno centro e in pieno giorno Il pestaggio è avvenuto in pieno centro e in pieno giorno, lo scorso 3 dicembre, in una piazzetta del paese dell’ennese. Le condizioni gravissime e il. Feedpress.me
AGGREDITO E PESTATO CON UNO SFOLLAGENTE IN PIENO GIORNO. AI DOMICILIARI L'AUTORE
