Pestato in pieno giorno nel centro di Catenanuova 57enne muore a Catania | un giovane accusato di omicidio

Un uomo di 57 anni è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato brutalmente aggredito nel centro di Catenanuova. Salvatore De Luca, residente nel comune ennese, è stato vittima di un violento pestaggio da parte di un giovane di 23 anni, ora accusato di omicidio.

© Feedpress.me - Pestato in pieno giorno nel centro di Catenanuova, 57enne muore a Catania: un giovane accusato di omicidio E’ morto nel reparto di rianimazione dell’ ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, un 57enne di Catenanuova (Enna), sposato e padre di un figlio, picchiato da un ventitreenne del luogo. Il pestaggio in pieno centro e in pieno giorno Il pestaggio è avvenuto in pieno centro e in pieno giorno, lo scorso 3 dicembre, in una piazzetta del paese dell’ennese. Le condizioni gravissime e il. Feedpress.me AGGREDITO E PESTATO CON UNO SFOLLAGENTE IN PIENO GIORNO. AI DOMICILIARI L'AUTORE Pestato in pieno giorno nel centro di Catenanuova, 57enne muore a Catania: un giovane accusato di omicidio - E’ morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, un 57enne di Catenanuova (Enna), sposato e padre di un figlio, picchiato da un ventitreenne del luogo. msn.com

«Dacci 10 euro», erano 8 contro uno. Pestato in centro a Filottrano, salvato dal padre - Hanno tentato di farsi consegnare dei soldi, l’hanno inseguito e pestato in pieno giorno lungo Corso del Popolo, in pieno centro a Filottrano. corriereadriatico.it

Toscana - 28enne pestato dal branco in pieno centro - facebook.com facebook