Pesante ko per il Cannara Cede con il fanalino di coda
Il Cannara subisce una sconfitta inaspettata contro il fanalino di coda Poggibonsi, che conquista i tre punti grazie a una prestazione determinata. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, vede i padroni di casa prevalere con un risultato di 3-2, complicando la classifica della squadra ospite.
POGGIBONSI 3 CANNARA 2 POGGIBONSI: Berti, El Dib, Mazzolli, Borghi, Borri L., Boriosi, Accursi, Rodio, Ciacci, Salto, Borri F.. All. Consonni CANNARA: Vassallo, Azurunwa, Mancini, Fumanti, Schvindt, Danovaro, Lomangino, Myrtollari, Bertaina El., Montero, Gnazale. All. Armillei Arbitro: Cazzavillan di Vicenza Marcatori: 6’pt Lomangino, 34’pt Salto, 41’pt Accursi, 24’st Schvindt, 39’st Zuccherato Note: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’. Sconfitta pesantissima per il Cannara, che nella penultima del girone d’andata è costretta a cedere anche in casa dell’ultima della classe Poggibonsi che si impone 3-2 e si porta a 5 punti dai cannaresi penultimi. Lanazione.it
