Perugia Capodanno alla Città del Cioccolato | la notte di San Silvestro si festeggia il Chocod' anno

Perugia si prepara a vivere un Capodanno speciale con il primo Chocod'anno alla Città del Cioccolato. L'evento, pensato per divertire turisti e cittadini, trasformerà la notte di San Silvestro in una festa unica dedicata al cioccolato, offrendo un modo insolito e goloso di salutare l’anno nuovo.

La Città del Cioccolato di Perugia organizza il suo primo Chocod'anno. "Il nostro Chocod'anno sarà un Capodanno molto divertente e insolito - spiega Enrica Landrini, executive manager della Città del Cioccolato - dedicato a turisti e cittadini che vorranno celebrare con noi questa gioiosa. Perugiatoday.it

