Perugia si prepara a vivere un Capodanno speciale con il primo Chocod'anno alla Città del Cioccolato. L'evento, pensato per divertire turisti e cittadini, trasformerà la notte di San Silvestro in una festa unica dedicata al cioccolato, offrendo un modo insolito e goloso di salutare l’anno nuovo.

© Perugiatoday.it - Perugia, Capodanno alla Città del Cioccolato: la notte di San Silvestro si festeggia il Chocod'anno

La Città del Cioccolato di Perugia organizza il suo primo Chocod'anno. "Il nostro Chocod'anno sarà un Capodanno molto divertente e insolito - spiega Enrica Landrini, executive manager della Città del Cioccolato - dedicato a turisti e cittadini che vorranno celebrare con noi questa gioiosa. Perugiatoday.it

Perugia - Musica a Capodanno a Palazzo Baldeschi in Corso Vannucci

Perugia, per i residenti visite gratuite alla Città del cioccolato: via alle prenotazioni - Da martedì 9 dicembre, i residenti nel comune di Perugia possono prenotare online la propria visita gratuita alla Città del Cioccolato, il nuovo museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato. umbria24.it

A Perugia nasce la Città del Cioccolato - A Perugia, dove il cioccolato è più di un simbolo, nasce La Città del Cioccolato, un museo esperienziale di 2. ilgiornale.it

Martedì 16 dicembre alle ore 11.00 verrà presentato il programma della grande festa di capodanno in piazza IV novembre a Perugia. Siete pronti a festeggiare insieme il nuovo anno #caoodanno #Perugia - facebook.com facebook