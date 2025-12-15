Perturbazione in arrivo gli esperti | A rischio anche il Natale

Una nuova intensa perturbazione sta per interessare l’Italia, minacciando la stabilità climatica attuale. L’anticiclone, che ha portato temperature miti e condizioni di stabilità, si indebolirà da ovest già da lunedì, aprendo la strada a nubi, nebbie e possibili ripercussioni sul Natale. Gli esperti meteo monitorano con attenzione questa fase di cambiamento atmosferico.

"L'anticiclone, responsabile di clima molto mite, stabilità atmosferica ma anche nubi basse, nebbie e qualità dell'aria scadente in molte zone dello Stivale, già nel corso di lunedì inizierà a indebolirsi da Ovest, stante l'ingresso di una nuova intensa perturbazione." Lo conferma il meteorologo.