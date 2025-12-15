Perquisizioni in casa e controlli su strada sequestrate droga e mazze ferrate | cinque denunce

Operazioni di polizia hanno portato alla scoperta di droga e armi durante perquisizioni domiciliari e controlli stradali. Sequestrati oltre 115 grammi di hashish e mazze ferrate. Cinque persone sono state denunciate, mentre un'intera famiglia risulta indagata a piede libero nell'ambito di un'indagine sullo spaccio di droga.

Un'intera famiglia indagata a piede libero spaccio di droga dopo il ritrovamento di 115 grammi di hashish sparsi tra uno sgabuzzino della cucina e una borsa. I carabinieri hanno denunciato a Monreale un uomo di 57 anni, una donna di 50 e un ragazzo di 23, tutti appartenenti a uno stesso nucleo.