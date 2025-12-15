Perin lascia la Juve a gennaio? Il Genoa sogna il suo ritorno a Marassi la risposta del club bianconero è netta Svelata la decisione sul futuro del portiere

Il futuro di Mattia Perin rimane al centro di molte speculazioni: il Genoa sogna il suo ritorno a Marassi, ma la Juventus ha già preso una decisione chiara riguardo al portiere. La possibile cessione a gennaio è ancora oggetto di discussione, con il club bianconero che ha comunicato la propria posizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

© Juventusnews24.com - Perin lascia la Juve a gennaio? Il Genoa sogna il suo ritorno a Marassi, la risposta del club bianconero è netta. Svelata la decisione sul futuro del portiere Perin lascia la Juve a gennaio? Il Genoa lo ha messo nel mirino ma la risposta del club bianconero non si è fatta attendere. Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, le dirigenze di Serie A iniziano a muovere le pedine per rinforzare le proprie rose. In casa Genoa, l’obiettivo numero uno sembra essere la blindatura della porta e il nome che circola con insistenza è quello di un vecchio, amatissimo cuore rossoblù: Mattia Perin. L’indiscrezione, lanciata dall’esperto di mercato Nicolò Schira, racconta di un interesse concreto del Grifone per riportare a casa il portiere, ma la strada appare tutt’altro che in discesa a causa della ferma volontà della controparte. Juventusnews24.com Luciano Spalletti e la panchina della Juventus: l'intervista a Sky Sport Perin e l’arrivo di Spalletti alla Juventus, il portiere svela cosa è cambiato - Mattia Perin parla dell'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus e specifica il motivo per cui le cose stanno cambiando. juvelive.it

Perin Juve, il portiere sarà ancora titolare? La scelta di Spalletti in vista dell’esordio di domani in Coppa Italia: cosa ha scelto il tecnico - Perin Juve, il portiere di Latina difenderà i pali contro l’Udinese: Di Gregorio smaltisce la gastroenterite e riposa in vista del big match di Napoli La Juventus si prepara all’esordio stagionale in ... juventusnews24.com

#Perin lascia la #Juve a gennaio Ecco cosa filtra ⬇️ x.com

Lascia l'auto nelle aree parcheggio predisposte e goditi la fiera senza stress! Quest'anno ne abbiamo attivata una nuova in pieno centro a Santa Lucia, in via Garibaldi #SaveTheDate ‼️ 13-14-15 dicembre 2025 Tutte le info www.fieresantalucia.it # - facebook.com facebook