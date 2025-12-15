Perfetti sconosciuti due mesi di amore rossoverde e poi la rottura fra Stefano Bandecchi e la famiglia Rizzo

Dopo due mesi di collaborazione, Stefano Bandecchi e la famiglia Rizzo si sono separati, riflettendo sul legame tra eventi reali e la narrazione di

Guarda tu le coincidenze. Più o meno all’inizio dell’intreccio che poi fa da sfondo a tutta l’evoluzione di Perfetti sconosciuti, il film di Paolo Genovese che – uscito nel 2016 – ha in qualche modo segnato la storia recente del cinema italiano, si fa riferimento a Villa Claudia.Per chi non lo ha. Ternitoday.it

