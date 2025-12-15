Perché scegliere la pinsa invece della pizza | quali differenze?

Life&People.it Se l’identità di una nazione si potesse descrivere attraverso i suoi panificati, l’Italia sarebbe un capitolo infinito, un volume sacro dedicato alla lievitazione ed alla cottura. Per decenni, la pizza, nata nel fervore napoletano, è stata musa indiscussa. Ma oggi, un’alternativa sofisticata e sorprendentemente leggera si è imposta, conquistando palati internazionali: la pinsa. Ma cos’è la pinsa, se non la cugina più moderna e gourmet della pizza tradizionale., un panificato che unisce storia contadina e scienza alimentare? Il suo successo non è casuale: è la risposta ad un desiderio contemporaneo di leggerezza. Lifeandpeople.it

