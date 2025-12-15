Perché quello che è emerso finora contro Andrea Sempio non basta per mandarlo a processo a meno di sorprese
L'articolo analizza gli sviluppi delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, concentrandosi sul caso di Andrea Sempio. Dopo aver esaminato le evidenze finora emerse, si evidenzia come la situazione attuale non sembri sufficiente per avviare un procedimento penale contro di lui, a meno di nuovi elementi o sorprese.
Mettendo in fila tutto ciò che è emerso finora su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi o ignoti, è difficile che si arriverà anche a un processo. Ma non sappiamo se arriveranno colpi di scena dalla Procura. Fanpage.it
