Perché non ha senso andare all’Eurovision il prossimo anno

L’Eurovision rappresenta ogni anno un momento di unione europea attraverso musica e spettacolo. Tuttavia, ci sono argomentazioni che mettono in discussione la sua validità e il suo significato nel contesto attuale. In questo articolo analizzeremo le ragioni per cui potrebbe non avere senso partecipare all’edizione di quest’anno, considerando le sfide e le dinamiche che lo riguardano.

C’è un evento, ogni primavera, in cui l’Europa decide di raccontarsi come una cosa sola: una playlist, una musica leggerissima, come cantano Colapesce e Dimartino. L’Eurovision nasce così, come un gigantesco karaoke geopolitico in cui i confini si sciolgono in tre minuti di ritornello, luci stroboscopiche, coreografie improbabili e una lingua che spesso non è quella madre di nessuno. Una favola pop in cui la politica resta fuori dalla porta e la musica fa finta di bastare a sé stessa. Quest’anno, però, quella porta è spalancata. E al centro della stanza c’è una questione che non si può più aggirare: Israele, uno degli Stati partecipanti più controversi di questa edizione, data la situazione esplosiva in Medio Oriente. Gqitalia.it