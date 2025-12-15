Perché Netanyahu se l’è presa con l’Australia Gli attacchi alle sinagoghe e quel coro Gasate gli ebrei solo due giorni dopo il 7 ottobre – Il video

Dopo l’attacco antisemita a Bondi Beach, il premier israeliano Netanyahu ha accusato l’Australia di aver alimentato l’antisemitismo. In questo contesto, si sono verificati attacchi alle sinagoghe e insulti come «Gasate gli ebrei», due giorni dopo la tragedia. L’articolo analizza le ragioni di questa presa di posizione e le conseguenze di tali tensioni.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, all’indomani dell’ attentato antisemita a Bondi Beach, ha dichiarato che l’Australia «ha gettato benzina sul fuoco dell’antisemitismo». Ha ricordato di aver inviato una lettera ad agosto al primo ministro australiano Anthony Albanese. E cita l’odio «per gli ebrei che ora infesta le vostre strade. L’antisemitismo è un cancro. Si diffonde quando i leader rimangono in silenzio. Dovete sostituire la debolezza con l’azione». Netanyahu ha inoltre dichiarato: «Continueremo a denunciare coloro che non denunciano, ma incoraggiano. Continueremo a chiedere loro di fare ciò che viene richiesto ai leader delle nazioni libere. Open.online Netanyahu Seeks Pardon In Corruption Trial Radio Cusano Campus. . “Era tutto perfetto, la costruzione perfetta dell’eroe ma a Netanyahu e ai Salvini di casa nostra è andata male, perchè l’eroe è della stessa etnia e religione che Lega e FDI fanno la guerra tutti i giorni. Quelli che non rispettano le nostre - facebook.com facebook