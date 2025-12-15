Perchè negli ultimi anni nel novarese e Vco non nevica quasi più

Negli ultimi anni, nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola si è osservata una diminuzione delle nevicate tradizionali. Tuttavia, secondo le previsioni di 3B Meteo, il 16 dicembre tornerà la neve a bassa quota, ma solo nelle zone più a sud del Piemonte, lasciando ancora invariato il clima più mite delle nostre aree.

Torna la neve sul Piemonte, ma non da noi.Secondo le ultime previsioni di 3B Meteo, infatti, nella giornata di domani, martedì 16 dicembre, sono previste nevicate a bassa quota, ma solo sul basso Piemonte, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Nell'alto Piemonte, e quindi anche.