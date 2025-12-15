Perchè negli ultimi anni nel novarese e Vco non nevica quasi più

Negli ultimi anni, il Novarese e il Vco hanno registrato una diminuzione delle nevicate. Tuttavia, secondo le previsioni di 3B Meteo, la neve tornerà nel Piemonte, ma solo nelle zone più meridionali e al confine con la Liguria, lasciando ancora a lungo privi di neve i territori più settentrionali.

