Perchè negli ultimi anni nel novarese e Vco non nevica quasi più

Negli ultimi anni, il Novarese e il Vco hanno registrato una diminuzione delle nevicate. Tuttavia, secondo le previsioni di 3B Meteo, la neve tornerà nel Piemonte, ma solo nelle zone più meridionali e al confine con la Liguria, lasciando ancora a lungo privi di neve i territori più settentrionali.

Torna la neve sul Piemonte, ma non da noi.Secondo le ultime previsioni di 3B Meteo, infatti, nella giornata di domani, martedì 16 dicembre, sono previste nevicate a bassa quota, ma solo sul basso Piemonte, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Nell'alto Piemonte, e quindi anche.