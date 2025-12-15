Perché la cultura della performance ci fa crescere figli imbecilli
La cultura della performance, spesso enfatizzata nella società moderna, rischia di ridurre lo sviluppo dei figli a una serie di obiettivi da raggiungere. Questo approccio può ostacolare la loro crescita autentica, privandoli della possibilità di scoprire chi sono realmente. Un percorso di crescita equilibrato favorisce l'autonomia e la consapevolezza di sé, lontano dal mero desiderio di risultati.
Diventare adulti non significa affrontare un elenco di prestazioni o spuntare delle caselline, è un percorso di scoperta di sé e autonomia. Sostituirsi ai figli per ricercare l’eccellenza non fa che renderli più deboli. Ecodibergamo.it
