Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese | potrebbe essere operato alla caviglia
Le condizioni di Gimenez continuano a preoccupare il Milan, che da oltre un mese e mezzo non può contare sul suo difensore. Il problema persistente alla caviglia potrebbe richiedere un intervento chirurgico, mettendo a rischio ulteriori impegni e la sua presenza in campo.
Il problema alla caviglia continua a tormentare Gimenez che non gioca con il Milan da un mese e mezzo: potrebbe sottoporsi a un'operazione chirurgica. Fanpage.it
SANTIAGO GIMÉNEZ - SKILLS, ASSISTS and GOALS | AC MILAN - 2025
Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia - Il problema alla caviglia continua a tormentare Gimenez che non gioca con il Milan da un mese e mezzo: potrebbe sottoporsi a un'operazione chirurgica ... fanpage.it
Milan, possibile operazione per Giménez: ecco cosa filtra - Arrivano novità molto importanti sul fronte infortunati in casa Milan a poco più di 72 ore dal fischio ... fantamaster.it
#Allegri: “Gabbia, cosa filtra sullo stop! Perché ho tolto #Pulisic e sui rientri di Fofana, #Leao e Gimenez…” x.com
“Gabbia, cosa filtra sullo stop! Perché ho tolto Pulisic e sui rientri di Fofana, Leao e Gimenez…” Le parole di Allegri https://t.ly/4OfjL - facebook.com facebook