Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese | potrebbe essere operato alla caviglia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni di Gimenez continuano a preoccupare il Milan, che da oltre un mese e mezzo non può contare sul suo difensore. Il problema persistente alla caviglia potrebbe richiedere un intervento chirurgico, mettendo a rischio ulteriori impegni e la sua presenza in campo.

Il problema alla caviglia continua a tormentare Gimenez che non gioca con il Milan da un mese e mezzo: potrebbe sottoporsi a un'operazione chirurgica. Fanpage.it

