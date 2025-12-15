Perché Genova è tra le 10 città più convenienti del mondo per comprare casa

Un recente studio sul mercato immobiliare globale ha indicato Genova come una delle 10 città più convenienti al mondo per acquistare una casa. Questa classificazione mette in evidenza il rapporto qualità-prezzo e le opportunità offerte dalla città ligure, attirando l’attenzione di investitori e acquirenti alla ricerca di soluzioni abitative accessibili.

