Per te un pensiero ogni giorno monsignor Melone presenta la raccolta
Monsignor Filippo Melone torna alla ribalta con una nuova raccolta di pensieri intitolata
Dopo il successo del suo ultimo romanzo “Nanninella” torna sulla scena letteraria, con una raccolta di pensieri, Monsignor Filippo Melone, guida del Tempio di San Luca Evangelista, a Casapulla, Giudice Ecclesiastico di Napoli e tanto altro. Un libro che ti prende al cuore per la forza della. Casertanews.it
Il #Pensiero del #giorno con Don Bernardino Giordano _Vivi ogni giorno con virtù
CASAPULLA - Per te pensieri ogni giorno, don Filippo Melone presenta il suo ultimo libro con il vescovo Lagnese e il presidente della BCC Ricciardi - 11:45:51 Dopo il successo del suo ultimo romanzo “Nanninella” torna sulla scena letteraria, con una raccolta di pensieri, Monsignor Filippo Melone, guida del Tempio di San Luca Evangelista, a ... casertafocus.net
Un pensiero ogni giorno, per chi ama prendersi un momento per sé Se è quello che stai cercando con un click lo trovi sul nostro sito www.ilcalendariofilosofico.it - facebook.com facebook