Per queste feste a salvare il make-up ci pensa il glitter eyeliner

Il glitter eyeliner è il must-have per un look festivo e originale. Perfetto per aggiungere brillantezza e luminosità, si adatta a diversi stili, dal più metallizzato al più festoso. Con la sua capacità di catturare la luce, questo prodotto permette di valorizzare lo sguardo e creare effetti sorprendenti in modo semplice ed efficace.

© Metropolitanmagazine.it - Per queste feste a salvare il make-up ci pensa il glitter eyeliner Dubbi sul make-up di queste feste? Per essere originali e pratici, ci pensa il glitter eyeliner. Un trucco che va dal finish più metallico a quello più versione party, questo tipo di eyeliner permette di giocare con i riflessi di luce e di concentrare l’attenzione sullo sguardo. Realizzarlo, contrariamente a quanto si possa pensare, è decisamente più semplice del previsto. Glitter eyeliner, il vero protagonista di queste feste. In questo periodo di eyeliner grafici, aggiungere un tocco di glitter permette di dare al look un finish decisamente più particolare. Le tecniche sono molteplici: un ombretto liquido applicato con pennello apposito, per esempio, permette di realizzare un lavoro pulito con tanto di coda finale. Metropolitanmagazine.it So sempre come convincere @arienne.makeup Il Make up rosso delle Feste: tanti trucchi e un profumo nella palette rouge più chic del Natale - Make up rosso feste Natale rossetti rossi ombretti rouge smalti profumi sensuali beauty Natale eleganza rouge palette festive ... msn.com

Il trucco scintillante delle Feste per sprigionare la main character energy che meritate - Provate il trucco scintillante delle Feste e brillate ai party di Natale e Capodanno. grazia.it

7 idee di torte da salvare Meno di un mese a Natale e non sapete ancora che dolce preparare Salvate queste idee, per le feste e non! Torta al cioccolato montare a neve 150ml di albume, aggiungere 50g di cioccolato fondente sciolto, 15g di cacao a - facebook.com facebook