Per non dimenticare un concerto di musica sacra in onore delle vittime di mafia alla chiesa della Magione

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 16:30, nella chiesa della Magione a Palermo, si terrà un concerto di musica sacra dedicato alle vittime di mafia e al baritono Francesco Paolo Di Benedetto, con la direzione artistica di Salvatore Di Grigoli. Un evento che unisce musica e memoria in un momento di riflessione e solidarietà.

