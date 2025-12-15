Per Natale Poste Italiane cita Lucio Dalla e sì lo spot fa piangere un po’ – Il video

L'ultimo spot di Poste Italiane, ispirato a Lucio Dalla, richiama emozioni profonde e ricordi natalizi. Con il protagonista Filippo, il video invita a riflettere sulla magia delle festività, facendoci rivivere l’atmosfera e i miracoli che rendono il Natale speciale. Un messaggio che tocca il cuore e unisce gli italiani in un momento di calore e speranza.

La notte di Natale può considerarsi “La sera dei miracoli”? Se lo chiede il piccolo Filippo, protagonista dell’ultimo spot di Poste Italiane per augurare buon Natale agli italiani. Partendo dal brano di Lucio Dalla, il bambino prepara un pacco speciale, da spedire proprio sotto le Feste. Uno spot che punta all’emozione e dopo la Logistica, il Risparmio Postale e l’Energia, si va punta sulla relazione con il cliente e Poste, fino alla chiusura della pubblicità, con la reazione dell’addetta allo sportello. La campagna è stata ideata dall’agenzia Saatchi & Saatchi ed è stata prodotta dalla casa di produzione Akita, con la regia di Ago Panini e la fotografia di Paolo Caimi. Open.online Caro Babbo Natale ti scrivo. Le lettere dei piccoli a Poste Italiane Natale: il nuovo spot di Poste Italiane sul tema della vicinanza - Centrato sul tema della vicinanza, lo spot racconta un impegno che viene rinnovato ogni giorno, anche nelle occasioni speciali. engage.it

Gli alunni della primaria Minervini-Sisti affidano a Poste italiane le letterine indirizzate a Babbo Natale - RIETI – Un evento speciale, tanto atteso, che si rinnova ogni anno: l’invio della “letterina” a Babbo Natale. ilmessaggero.it

È tempo di regali! Dal 15 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, usa il codice promo NATALE25 e la PEC Postecertifica PLUS ti costa la metà. https://www.poste.it/pec-postecertifica/#moduli-pec-postecertifica-vetrina-promo-natale - facebook.com facebook

Non è solo Natale. È sapere di avere sempre qualcuno vicino. Buone Feste da Poste Italiane. x.com