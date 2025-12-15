Per la Gazzetta l’arbitro che non ha visto il mani in area di Simeone è da 6 Ovviamente

Nell'ultimo incontro tra Torino e Cremonese, l'arbitro Marinelli ha suscitato discussioni per aver ignorato un evidente fallo di mano di Simeone, che avrebbe potuto portare a un rigore decisivo. La Gazzetta dello Sport ha attribuito un voto di 6 (su 10) al direttore di gara, evidenziando le ambiguità e le decisioni prese durante la partita, specialmente in relazione all'episodio controverso.

© Ilnapolista.it - Per la Gazzetta l’arbitro che non ha visto il mani in area di Simeone è da 6. Ovviamente Sei. Anzi: 6. E’ il voto che la Gazzetta dello Sport ha messo nelle sue pagelle arbitrali a Marinelli, l’arbitro di Torino-Cremonese che – complice il Var – è riuscito nell’impresa di non assegnare il rigore per la Cremonese (al 98?) per il palese fallo di mani di Simeone che sul web sabato scorso è diventato virale in un amen. Questo. Nessuna sorpresa ovviamente: per il giornale di Cairo la non punibilità del suo Torino è un bonus. Non sarebbe la prima volta. E già sabato, nell’immediato, aveva sorvolato ogni polemica eventuale, mettendo online qualsiasi cosa che non fosse il potenziale errore arbitrale e le polemiche susseguenti. Ilnapolista.it Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni del 12 novembre 2025 - I familiari continuano a sostenere che la donna sia stata uccisa, così come affermato dall’indagato Luca Milione. gazzetta.it A Chi l'ha visto? stasera Federica Sciarelli intervista Andrea Sempio. I casi del 22 ottobre - si apre con una lunga intervista esclusiva ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. gazzetta.it Gazzetta - L'Inter è rimasta esterrefatta quando ha scoperto i precedenti di Zwayer: l'arbitro tedesco è stato squalificato per sei mesi dalla federcalcio tedesca per calcioscommesse. - facebook.com facebook Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, prima di lasciare San Siro c’è stato un confronto pacato tra i dirigenti #Inter e l’arbitro #Zwayer. Oggetto: la concessione del rigore decisivo su cui i nerazzurri hanno protestato. x.com