Per il lancio della quinta stagione di Emily in Paris Lily Collins ha offerto una lettura impeccabile di una delle tendenze più rilevanti della stagione | il boudoir look

A Parigi per il lancio della quinta stagione di Emily in Paris, Lily Collins ha offerto una lettura impeccabile di una delle tendenze più rilevanti della stagione: il boudoir look. Un'estetica che attinge al guardaroba intimo e lo rielabora in chiave sofisticata, perfetta per il periodo delle feste, quando il desiderio di eleganza si intreccia a suggestioni sensuali e ricercate. Il look firmato Saint Laurent ruotava attorno a una tuta corta in raso e pizzo, ispirata all'universo lingerie, dove materiali lucidi e delicati esaltano l'estetica boudoir attraverso un design essenziale. Lily Collins in Saint Laurent by Anthony Vaccarello il 14 dicembre 2025.

