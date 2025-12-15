Per il Fisco erano poveri ma vivevano in ville di lusso con la Lamborghini in garage | gli affari su TikTok e i milioni in nero

Un'indagine svela un giro illecito nascosto dietro un'apparente vita di lusso: mentre il Fisco li considerava poveri, alcuni erano proprietari di ville e Lamborghini. Attraverso TikTok, gestivano affari di prodotti falsificati, accumulando milioni in nero e nascondendo la loro vera condizione economica.

Per il Fisco erano in difficoltà economica, ma in realtà gestivano un giro segreto di prodotti falsificati. Tre persone – due di Siracusa e uno di Catania – sono state denunciate dalla guardia di finanza di Siracusa per ricettazione e vendita di prodotti contraffatti: borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi. Tutto ben pubblicizzato grazie dirette sui social network e un sito internet. La villa di lusso e la Lamborghini in garage. Due di loro, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, avevano anche percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, il sussidio per le famiglie in condizioni di povertà abrogato a inizio 2024 e sostituito con l’assegno di inclusione. Open.online

