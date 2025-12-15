Per i Servizi gli autori della strage di Sydney erano legati all' Isis

Due uomini, padre e figlio, responsabili della strage a Bondi Beach, erano legati all'Isis e avevano giurato sottomissione nel 2019. Nonostante ciò, Naveed Akram possedeva ancora un regolare porto d'armi, sollevando questioni sulla gestione dei controlli e sulla minaccia rappresentata dal terrorismo interno.

I due uomini autori della strage di ieri a Bondi Beach, il padre e figlio Said e Naveed Akram, avevano giurato sottomissione all'Isis nel 2019, ma malgrado ciò, Naveed aveva un regolare porto d'armi. Lo scrive l'emittente australiana Abc, citando il servizio d'intelligence interna di Canberra Australian Security Intelligence Organisation (Asio). embedpost id="2142975" ABC ha appreso che gli investigatori. Feedpress.me

