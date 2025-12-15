Per i Servizi gli autori della strage di Sydney erano legati all' Isis

Due uomini, padre e figlio, responsabili della strage a Bondi Beach, erano legati all'Isis e avevano giurato sottomissione nel 2019. Nonostante ciò, Naveed Akram possedeva ancora un regolare porto d'armi, sollevando questioni sulla gestione dei controlli e sulla minaccia rappresentata dal terrorismo interno.

