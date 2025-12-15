Pensioni dicembre 2025 | importo aggiuntivo da 154,94 euro e quattordicesima a chi spettano Chiarimenti INPS

L’INPS ha annunciato con il messaggio del 15 dicembre 2025 il pagamento di due benefici economici con la pensione di dicembre: un importo aggiuntivo di 154,94 euro e la quattordicesima, con dettagli su chi ne ha diritto.

Con il messaggio del 15 dicembre 2025, n. 3781, l'INPS comunica di aver completato le elaborazioni per il pagamento di due benefici economici che saranno erogati con la pensione di dicembre 2025: l'importo aggiuntivo di 154,94 euro; la cosiddetta quattordicesima.

