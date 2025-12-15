Pensionata milanese sbanca Chi vuol essere milionario – Il Torneo grazie a Garcia Marquez

Una pensionata milanese conquista il titolo di nuovo milionario al torneo “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Grazie alla sua conoscenza di Gabriel García Márquez, Vittoria Licari ha sorpreso tutti, segnando un inizio entusiasmante per la trasmissione rivisitata nelle sue regole e nel format.

“ Chi vuol essere milionario – Il torneo “, la storica trasmissione condotta da Gerry Scotti in onda su Canale 5 che si presenta ai telespettatori in una veste rinnovata nella veste e nelle regole del gioco, ha già un nuovo milionario dopo solo due puntante: Vittoria Licari. In una puntata domenicale contesa da giocatori particolarmente preparati (due su tre sono riusciti a leggere la domanda da 1 milione di euro) la sfida all’ultima domanda è stata vinta proprio dalla Licari. Pensionata di Milano, 69 anni, musicista di formazione classica e insegnante al Conservatorio Vittoria Licari è stata la quinta concorrente su 1692 puntate a sbancare il quiz e portare a casa il montepremi più alto. Secoloditalia.it

