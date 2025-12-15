Pellegatti | Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e i giocatori | è la nostra unica salvezza

Dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo, Carlo Pellegatti ha lanciato un appello alla società rossonera, in particolare a Giorgio Furlani, chiedendo investimenti finanziari per sostenere Allegri e i giocatori. L'intervento del noto giornalista tifoso evidenzia l'urgenza di risorse per rafforzare la squadra e affrontare le sfide future.

