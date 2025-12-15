Pedalata culturale al Castello Alfonsino | in bici fino all’isola di Sant’Andrea

Domenica 21 dicembre, i Cicloamici Fiab organizzano una pedalata culturale al Castello Alfonsino di Brindisi. L'escursione in bicicletta permette di scoprire uno dei più importanti patrimoni architettonici della Puglia, offrendo un'esperienza tra natura e storia lungo il percorso verso l’isola di Sant’Andrea.

BRINDISI - I Cicloamici Fiab organizzano per domenica 21 dicembre un'escursione in bicicletta al Castello Alfonsino di Brindisi, uno dei gioielli architettonici più significativi della Puglia. La pedalata, che partirà da piazza Porta Grande a Mesagne alle 8:30, sarà arricchita da una visita. Brindisireport.it