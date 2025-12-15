Pedalata culturale al Castello Alfonsino | in bici fino all’isola di Sant’Andrea
BRINDISI - I Cicloamici Fiab organizzano per domenica 21 dicembre un'escursione in bicicletta al Castello Alfonsino di Brindisi, uno dei gioielli architettonici più significativi della Puglia. La pedalata, che partirà da piazza Porta Grande a Mesagne alle 8:30, sarà arricchita da una visita. Brindisireport.it
