Paura per l'Oviedo | agguato dei tifosi alla propria squadra al rientro dalla sconfitta di Siviglia

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 a Siviglia, il Real Oviedo ha vissuto un episodio di tensione al ritorno in città, quando i tifosi hanno aggredito i propri giocatori e dirigenti. Un episodio che ha suscitato preoccupazione e sollevato interrogativi sulla gestione della piazza e sul rapporto tra la squadra e il suo pubblico.

Dopo l'umiliante sconfitta a Siviglia per 4-0 i giocatori e i dirigenti del Real Oviedo sono stati assaliti dai propri tifosi al rientro in città. Un centinaio di ultrà hanno compiuto una imboscata nel parcheggio dello stadio di casa dove la squadra stava per prendere i propri mezzi privati per tornare dalle famiglie. Solo l'intervento della Polizia ha evitato l'irreparabile.

