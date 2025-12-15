Paura Newcastle | Dan Burn in ospedale dopo il derby

Durante il derby del Tyne-Wear, il Newcastle ha vissuto momenti di preoccupazione dopo l'infortunio di Dan Burn. Il difensore è stato trasportato in ospedale a causa di gravi problemi respiratori derivanti da un duro colpo subito nel primo tempo della partita contro il Sunderland, che ha visto i Magpies soccombere.

Nome completo Daniel Johnson Burn Posizione Difensore Squadra attuale Newcastle Nazione Luogo di nascita Blyth Data di nascita Maggio 9, 1992 00:00 Età 33 Peso (Kg) 87 Altezza (cm) 198 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 21 - Per Game Partite iniziate 21