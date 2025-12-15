Paura nei cieli | Due aerei uno contro l’altro Panico vero

Durante un volo a lungo raggio, a circa diecimila metri di altezza, si è verificato un incidente che ha scatenato il panico tra i passeggeri. Due aerei sarebbero stati coinvolti in uno scontro o in un avvicinamento pericoloso, generando timori e tensione tra chi si trovava a bordo. Un episodio che ha sconvolto i presenti e sollevato interrogativi sulla sicurezza in volo.

© Thesocialpost.it - Paura nei cieli: "Due aerei uno contro l'altro". Panico vero A diecimila metri d'altezza, l'abitacolo era immerso nella routine ovattata di un volo a lungo raggio. I passeggeri dormivano o guardavano un film, ignari della tensione che stava montando appena oltre il muso dell'aereo. Per i due piloti, un momento di quiete si è trasformato in una scarica di adrenalina purissima. Un'ombra scura, veloce e inattesa, ha tagliato la rotta esattamente dove si trovavano, un'apparizione fantasma invisibile ai loro strumenti di bordo che avrebbero dovuto segnalarla. Il sistema, programmato per la sicurezza, era rimasto muto, perché il velivolo in avvicinamento volava nel buio radio.