Paura a San Secondo | due bambini investiti da un' auto Trasportati al pronto soccorso

A San Secondo, questa mattina, due bambini del Piedibus sono stati investiti da un'auto mentre si recavano a scuola. L'incidente ha causato loro ferite leggere e i piccoli sono stati trasportati al pronto soccorso. La dinamica e le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità competenti.

© Parmatoday.it - Paura a San Secondo: due bambini investiti da un'auto. Trasportati al pronto soccorso Paura a San Secondo, dove stamattina due bambini del Piedibus che si stavano recando a scuola, sono stati coinvolti in un incidente, urtati da un'auto e riportando ferite lievi. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale del servizio Bassa Ovest. Sul posto un'ambulanza.

