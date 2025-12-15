© Liberoquotidiano.it - Pattinson ha vampirizzato il cinema

Il 2026 al cinema avrà un volto che vedremo più di altri: quello di Robert Pattinson. L’ex efebico e vampiresco protagonista di Twilight è cresciuto e lo vedremo in tre film super attesi diretti da tre registi di culto: The Odyssey di Christopher Nolan, Dune – Parte 3 di Denis Villeneuve e The Drama di Kristoffer Borgli. Tre film nei quali lo vedremo assieme a un’altra grande diva della nuova generazione: Zendaya con la quale in The Drama dovrebbe a quanto pare convolare addirittura a nozze. Pattinson, insomma, si è trasformato cambiando natura in maniera lenta ma inesorabile - proprio com’è il tempo che scorre- anzi quasi giocando a poker col calendario. Liberoquotidiano.it

