Passanti notano cadavere tra le barche ormeggiate | terribile rinvenimento in centro a Livorno

Oggi a Livorno, agli Scali delle Cantine, è stato rinvenuto un cadavere tra le barche ormeggiate nel canale. L’allerta è scattata intorno alle 11, quando passanti hanno notato il corpo senza vita di un uomo tra i barchini. Un episodio che ha suscitato grande sconcerto e preoccupazione nella centrale zona del porto.

