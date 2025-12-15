Partono le fiamme e colpiscono l’autovettura di un operaio | indaga la polizia

Nuovo incendio nel Salento: una Lancia Y è stata colpita da un rogo sospetto in via Andriani, Lecce. Le fiamme hanno coinvolto l’autovettura di un operaio, suscitando l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma l’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

LECCE – Nuovo incendio nel Salento: brucia una Lancia Y, indaga la polizia. Il rogo, dalle cause ancora da accertare, ma di natura sospetta, è divampato intorno alle 23 di domenica in città, in via Andriani.I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati infatti allertati da alcuni passanti. Lecceprima.it

