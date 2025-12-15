Partita senza reti e con poche emozioni Punto prezioso per il Pienza a Fiesole

Una sfida equilibrata senza reti né molte occasioni, che permette al Pienza di ottenere un punto prezioso sul campo del Fiesole. La partita si è mantenuta aperta fino al fischio finale, con le formazioni che hanno lottato senza riuscire a trovare la via del gol. Ecco le formazioni e gli highlights dell'incontro.

FIESOLE 0 PIENZA 0 FIESOLE: Raveggi, Lombardi E., Edu Mengue, Biondi, Lazzeri, Castiglione, Santini (87' Russo), Liguori (46' Santucci), Olivieri (75' Rafanelli), Raimondi (65' Leonardi), Mosti Falconi. All. Lelli. PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari (75' Giovagnoli), Pecci (75' Mensini), Guerra, Bianciardi, Voroneanu (85' Vargiu), Camillucci, Valente, Begnardi, Chechi (70' Di Carlo). All. Camillucci. Arbitro: Serpentoni di Pistoia; assistenti Ficarra di Livorno e Lollini di Arezzo. FIESOLE – Il Pienza conclude con un pareggio senza reti questo importante scontro diretto per la salvezza. È un punto che non risolve i problemi biancorossi ma può far bene al morale.

