Partigiani nella memoria | evento speciale con il film Il domani era venuto

Una serata dedicata alla memoria della Resistenza, tra cinema, testimonianze e canto popolare, per commemorare i partigiani e il loro contributo. L'evento speciale presenta il film

Una serata dedicata alla memoria della Resistenza, tra cinema, testimonianze e canto popolare. “Il domani era venuto" – Evento speciale sulla Resistenza”. Una serata dedicata alla memoria, alla libertà e alle storie di chi ha scelto di resistere. Il film "Il domani era venuto, ricordare e non. Padovaoggi.it

