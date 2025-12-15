Partecipa a battuta di caccia al cinghiale ma l’animale lo carica alle spalle | cacciatore in ospedale

Durante una battuta di caccia in Molise, un cacciatore di 70 anni è stato ferito da un cinghiale che lo ha caricato alle spalle, causando diverse ferite. L’incidente è avvenuto nei boschi di Lucito, e l’uomo è stato ricoverato in ospedale. L’episodio evidenzia i rischi legati alle attività venatorie in ambienti selvaggi.

(Adnkronos) – Cacciatore ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia in Molise. L'uomo di 70 anni, residente a Campobasso, è stato caricato alle spalle nei boschi di Lucito da un esemplare di grossa taglia, riportando diverse ferite. Il cacciatore è stato soccorso e trasportato in un primo momento all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso.

Cacciatore ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia a Lucito - Secondo una prima ricostruzione, il cinghiale, rimasto ferito, avrebbe reagito con aggressività contro il cacciatore. rainews.it

