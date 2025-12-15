Parte la ricerca delle befane e spazzacamini per la calza più lunga del mondo | tutte le informazioni

È partita la ricerca delle befane e spazzacamini per la Calza più lunga del mondo 2026, in programma il 5 gennaio. L’evento, promosso dal Centro sociale Pilastro in collaborazione con diverse associazioni e il patrocinio del Comune di Viterbo, mira a creare un’atmosfera di festa e solidarietà. Ecco tutte le informazioni per partecipare a questa tradizionale iniziativa.

A.A.A. befane cercasi per l’edizione 2026 della Calza più lunga del mondo del prossimo 5 gennaio. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Centro sociale Pilastro insieme ad Admo, Avis, 500 Tuscia Club di Viterbo, e Parrocchia Sacro Cuore, con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo –. Viterbotoday.it

