Parte la ricerca delle befane e spazzacamini per la calza più lunga del mondo | tutte le informazioni

È partita la ricerca delle befane e spazzacamini per la Calza più lunga del mondo 2026, in programma il 5 gennaio. L’evento, promosso dal Centro sociale Pilastro in collaborazione con diverse associazioni e il patrocinio del Comune di Viterbo, mira a creare un’atmosfera di festa e solidarietà. Ecco tutte le informazioni per partecipare a questa tradizionale iniziativa.

© Viterbotoday.it - Parte la ricerca delle befane e spazzacamini per la calza più lunga del mondo: tutte le informazioni A.A.A. befane cercasi per l’edizione 2026 della Calza più lunga del mondo del prossimo 5 gennaio. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Centro sociale Pilastro insieme ad Admo, Avis, 500 Tuscia Club di Viterbo, e Parrocchia Sacro Cuore, con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo –. Viterbotoday.it Montelparo, Antichi Mestieri Ambulanti, Museum of Ancient Crafts Street @manortiz46az Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann – Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann è il punto d’ingresso nel mondo di Proust: qui si decide se la Recherche fa per noi. Non è una lettura da stanchezza serale, è una scelta - facebook.com facebook Continua il percorso a supporto della ricerca sulla #SLA da parte di @iocorrocongiov1, da tempo alleata di @Fond_AriSLA nel condividere speranza nella ricerca. L’ultima donazione di 14 mila € per il progetto ‘GATTALS’. Continua a leggere la news -> arisla. x.com