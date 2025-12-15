Paroletta di Fontanellato incendio in un' abitazione | 91 muore carbonizzato

Un tragico incendio si è verificato a Paroletta di Fontanellato, provocando la morte di un uomo di 91 anni. L'incendio, scoppiato in un'abitazione di Strada del Bosco, ha causato danni ingenti e porta con sé un forte dolore per la comunità locale. Le circostanze dell'incidente sono ancora in corso di approfondimento.

Tragedia a Paroletta di Fontanellato, in un'appartamento in Strada del Bosco dove è scoppiato un incendio. Un uomo di 91 anni è morto carbonizzato. L'allarme è scattato poco prima delle 8 con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina, dove.