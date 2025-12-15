Parole Elkann Cobolli Gigli ammette | Leggeva mentre parlava… Questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha commentato le recenti dichiarazioni di John Elkann sulla possibile vendita del club. Le sue parole mettono in discussione la fermezza di Elkann, evidenziando un atteggiamento poco convinto e distrae durante l'intervento. L'intervento di Cobolli Gigli aggiunge un nuovo elemento al dibattito sulla stabilità e il futuro della Juventus.

© Juventusnews24.com - Parole Elkann, Cobolli Gigli ammette: «Leggeva mentre parlava… Questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto» Parole Elkann, Giovanni Cobolli Gigli – ex presidente della Juve – ha commentato così quanto detto per scongiurare la vendita del club. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Giovanni Cobolli Gigli – ex presidente della Juventus – ha voluto commentare così le parole di John Elkann sulla non vendita del club bianconero. PAROLE ELKANN – «Ho ascoltato le parole di John Elkann. Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto. Il contenuto delle sue parole ha messo, per ora, un punto fermo a quello che può essere il tentativo di nuovi soci di entrare nella Juventus. Juventusnews24.com Cobolli Gigli punge Agnelli: “Sotto la mia gestione nessun rapporto con gli ultras” Cobolli Gigli punge Elkann 'Juve non in vendita? Diceva lo stesso di Gedi' - Se potessi fare un po' di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. ansa.it

Cobolli Gigli: «Le parole Elkann sulla Juve? Diceva le stesse cose su Gedi» - L'ex presidente della Juventus: «Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. msn.com

#Bergomi ha trovato la chiave di #BolognaJuve Poi commenta così le parole di Elkann x.com

Bergomi ha trovato la chiave di Bologna Juve Poi commenta così le parole di Elkann - facebook.com facebook