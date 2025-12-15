Parma che cambia inaugurato Largo della Rocchetta Viscontea

Questa mattina a Parma è stato inaugurato Largo della Rocchetta Viscontea, un nuovo accesso pedonale al Complesso Monumentale della Pilotta e una porta di ingresso alla città. L'inaugurazione segna un importante intervento di riqualificazione urbana volto a migliorare la fruibilità e l'accessibilità di questa zona storica.

È stato inaugurato e intitolato questa mattina Largo della Rocchetta Viscontea, nuovo accesso pedonale al Complesso Monumentale della Pilotta e porta pedonale della città. Nell’ottica di una città sempre più sicura e ospitale, i lavori hanno permesso di trasformare un’area da tempo segnata da. Parmatoday.it

