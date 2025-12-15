Parma che cambia inaugurato Largo della Rocchetta Viscontea

Questa mattina a Parma è stato inaugurato Largo della Rocchetta Viscontea, un nuovo accesso pedonale al Complesso Monumentale della Pilotta e una porta di ingresso alla città. L'inaugurazione segna un importante intervento di riqualificazione urbana volto a migliorare la fruibilità e l'accessibilità di questa zona storica.

Nell'ottica di una città sempre più sicura e ospitale, i lavori hanno permesso di trasformare un'area da tempo segnata da. Inaugurato questa mattina il Largo Rocchetta Viscontea, il nuovo accesso alla Pilotta dal lato Ponte Verdi: nuova pavimentazione in pietra di Luserna, nuova illuminazione, area totalmente pedonale

