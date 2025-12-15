© Sport.quotidiano.net - Parlano i protagonisti. Carbonaro: "Su quel palo potevo fare meglio». Ricci: "Ci abbiamo provato fino alla fine

Paolo Carbonaro ha realizzato il gol del pareggio a tempo scaduto, salvando la Spal da una sconfitta che sembrava ormai certa. Ma l’attaccante non riesce a sorridere: "Prevale il dispiacere, perché avrei potuto segnare prima l’1-2 cambiando il corso della partita – osserva –. Ho peccato di superficialità, mi sento responsabile perché avrei dovuto fare meglio. Poi ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è bastato per vincere. Sul gol del pareggio, Piccioni è stato molto intelligente: un altro avrebbe calciato, invece mi ha visto arrivare e mi ha permesso di coordinarmi nel migliore dei modi". Manuel Ricci invece prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Siamo entrati in campo per fare tre punti – ricorda il centrocampista –. Sport.quotidiano.net

