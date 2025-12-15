Parlano i familiari di Tatiana Tramacere | Sta ritrovando la serenità ma è ancora molto provata

I familiari di Tatiana Tramacere riferiscono che sta lentamente ritrovando la serenità, sebbene sia ancora molto provata. Dopo un periodo difficile, Tatiana si sta riavvicinando ai propri affetti, confidando in modo più aperto con i parenti più stretti. Tuttavia, preferisce ancora restare in isolamento, evitando contatti con persone estranee.

AGI - Tatiana Tramacere "sta piano piano riacquistando la  serenità  che aveva smarrito, parla con noi parenti, con i genitori e soprattutto con i  cugini di pari età  ai quali confida probabilmente le cose più intime, sensazioni, ricordi, forse anche vicende particolari vissute in quegli undici giorni trascorsi nel chiuso dell'abitazione di Dragos, ma per ora non intende uscire, non vuole vedere  persone estranee, perché è ancora molto provata". Lo si apprende dai familiari della 27enne di  Nardò   resasi  irreperibile  dal pomeriggio del 24 novembre scorso, interrompendo i contatti con tutti, anche con la sua famiglia, per motivi ancora non del tutto chiari. Agi.it

