Parlano i familiari di Tatiana Tramacere | Sta ritrovando la serenità ma è ancora molto provata

I familiari di Tatiana Tramacere riferiscono che sta lentamente ritrovando la serenità, sebbene sia ancora molto provata. Dopo un periodo difficile, Tatiana si sta riavvicinando ai propri affetti, confidando in modo più aperto con i parenti più stretti. Tuttavia, preferisce ancora restare in isolamento, evitando contatti con persone estranee.

© Agi.it - Parlano i familiari di Tatiana Tramacere: "Sta ritrovando la serenità, ma è ancora molto provata" AGI - Tatiana Tramacere "sta piano piano riacquistando la serenità che aveva smarrito, parla con noi parenti, con i genitori e soprattutto con i cugini di pari età ai quali confida probabilmente le cose più intime, sensazioni, ricordi, forse anche vicende particolari vissute in quegli undici giorni trascorsi nel chiuso dell'abitazione di Dragos, ma per ora non intende uscire, non vuole vedere persone estranee, perché è ancora molto provata". Lo si apprende dai familiari della 27enne di Nardò resasi irreperibile dal pomeriggio del 24 novembre scorso, interrompendo i contatti con tutti, anche con la sua famiglia, per motivi ancora non del tutto chiari.

L’ultima poesia di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a Nardò: “Sentivo sempre il tuo respiro” - Tre giorni prima di far perdere le proprie tracce, la 27enne avrebbe postato dei versi che parlano di un “filo invisibile”. quotidiano.net

