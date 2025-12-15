Parità di genere la residenza per anziani ottiene la Certificazione | Nelle nostre strutture nessuna discriminazione

Una residenza per anziani ottiene la Certificazione di parità di genere, dimostrando che nelle sue strutture non si verificano discriminazioni. Questo riconoscimento rappresenta un importante passo avanti nella promozione di un ambiente equo e inclusivo, confermando l’impegno a garantire pari diritti e rispetto per tutti gli ospiti, indipendentemente dal genere.

“Il tema della parità di genere rappresenta una delle sfide più significative degli ultimi decenni, ma cos’è davvero? Non si tratta di rendere uomini e donne “uguali”, né tanto meno di azzerare le differenze esistenti, la parità di genere è oggi uno dei pilastri fondamentali per costruire una. Forlitoday.it

