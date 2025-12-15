Paris Saint Germain-Flamengo coppa Intercontinentale FIFA mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

Il 17 dicembre 2025 alle ore 18:00 si disputerà la finale della coppa Intercontinentale FIFA tra Paris Saint Germain e Flamengo. Un appuntamento che mette di fronte due grandi squadre in cerca di prestigio internazionale. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per un match che promette emozioni e spettacolo.

Il mondiale per club è andato agli archivi lo scorso luglio, ma resiste anche la coppa Intercontinentale FIFA, la cui finale si gioca in Qatar tra il Paris Saint Germain ed il Flamengo. I parigini vengono dalla sudata vittoria sul campo del Metz, dove sul 3 a 1 la squadra ha mollato troppo presto forse convinta di ver . NÃO É IMPOSSÍVEL!! O Flamengo contra o PSG tem A CHANCE de... Mauro Cezar É SINCERO sobre Mundial! L'ex Juve Danilo trascina il Flamengo a giocarsi l'Intercontinentale: "Qui mi diverto" - 0 sugli egiziani del Pyramids, che ha assicurato il Flamengo nella finale dell'Intercontinental 2025, il difensore Danilo.

L'ex Juventus Danilo avverte il PSG: "Sono favoriti, ma il Flamengo ha personalità e armi per giocarsela" - 0 contro il Pyramids, che ha regalato al Flamengo l’accesso alla finale dell’Intercontinental 2025, Danilo è stato uno dei protagonisti assoluti. tuttojuve.com

Coppa Intercontinentale, il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale x.com

#Ligue1, Vittoria di misura del Paris Saint-Germain contro il Metz, ultimo in classifica con soli 11 punti. I parigini hanno vinto 3-2 e si sono portati così in testa alla classifica con 36 punti, in attesa della partita del Lens, impegnato domani pomeriggio contro il Niz - facebook.com facebook