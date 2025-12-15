Paris Saint Germain-Flamengo coppa Intercontinentale FIFA mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

Il 17 dicembre 2025, il Paris Saint Germain affronta il Flamengo nella finale della Coppa Intercontinentale FIFA in Qatar. Un match che mette in palio un prestigioso titolo tra due squadre di calibro internazionale. Di seguito, formazioni, quote e pronostici di un appuntamento atteso dagli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Il mondiale per club è andato agli archivi lo scorso luglio, ma resiste anche la coppa Intercontinentale FIFA, la cui finale si gioca in Qatar tra il Paris Saint Germain ed il Flamengo. I parigini vengono dalla sudata vittoria sul campo del Metz, dove sul 3 a 1 la squadra ha mollato troppo presto forse convinta di ver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

