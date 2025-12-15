Paris Saint Germain-Flamengo coppa Intercontinentale FIFA mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros
Il 17 dicembre 2025, il Paris Saint Germain affronta il Flamengo nella finale della Coppa Intercontinentale FIFA in Qatar. Un match che mette in palio un prestigioso titolo tra due squadre di calibro internazionale. Di seguito, formazioni, quote e pronostici di un appuntamento atteso dagli appassionati di calcio di tutto il mondo.
Il mondiale per club è andato agli archivi lo scorso luglio, ma resiste anche la coppa Intercontinentale FIFA, la cui finale si gioca in Qatar tra il Paris Saint Germain ed il Flamengo. I parigini vengono dalla sudata vittoria sul campo del Metz, dove sul 3 a 1 la squadra ha mollato troppo presto forse convinta di ver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
COMO O FLAMENGO VAI ENFRENTAR O PSG NA INTERCONTINENTAL? | PSG X FLAMENGO
Dove vedere PSG-Flamengo mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa Intercontinentale - Il PSG vincitore della Champions e il Flamengo che ha recentemente conquistato la Libertadores si confrontano in finale per provare a vincere la Coppa Intercontinentale: match in live streaming e dire ... goal.com
L'ex Juve Danilo trascina il Flamengo a giocarsi l'Intercontinentale: "Qui mi diverto" - 0 sugli egiziani del Pyramids, che ha assicurato il Flamengo nella finale dell'Intercontinental 2025, il difensore Danilo. tuttomercatoweb.com
Nella foto pubblicata dal Paris Saint Germain all’arrivo in Qatar, dove si giocherà la Coppa Intercontinentale, non si vede Safonov. Il portiere ha voluto svelare cosa c’è dietro la sua assenza. Nessun mistero. - facebook.com facebook
Coppa Intercontinentale, il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale x.com